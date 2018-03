Achilles en Maria zijn gouden koppel 30 maart 2018

Achilles T' Seyen en Maria Vannoten uit de Stationsstraat in Rotselaar zijn 50 jaar getrouwd. Achilles (70) groeide op in Wilsele en werkte als beenhouwer voor verschillende slagerijen en warenhuizen. Zijn loopbaan sloot hij af bij Slagerij Persoons in Wezemaal.





Maria (69) is afkomstig uit Rotselaar en werkte in de Alma studentenrestaurants in Leuven, waar ze vooral aan de kassa zat. Het koppel kreeg een dochter en er kwamen ook twee kleinkinderen. Nu houden de jubilarissen nog van fietsen, wandelen en reizen. Het koppel mist ook geen enkele tennismatch van de kleinkinderen.











(SPK)