5de Jeezekesloop 09 juni 2018

In Wezemaal (Rotselaar) wordt nu zondag de vijfde editie van de Jeezekesloop gelopen. De recreatieve loop start om 14.30 uur met drie jeugdreeksen. Om 15 uur is er de stratenloop van 3 km doorheen het dorpscentrum van Wezemaal. Deelnemers voor de tien kilometer bergloop worden om 16 uur aan de start verwacht. Hun parcours loopt over de bospaden van onder meer de Wijngaardberg, langs het Heilig-Hartbeeld waaraan de voormalige Aarbeijogging haar huidige naam dankt. Inschrijven kan nog ter plaatse vanaf 14 uur op het Wezemaalplein. Een deelname kost 5 euro voor de 3 en 10 km, en 3 euro voor de jeugdreeksen. (SPK)