4,5 maanden rijverbod voor tractorongeval tijdens Rock Werchter Kim Aerts

15 maart 2019

11u12 0 Rotselaar Een dertiger uit Schriek is 4,5 maanden zijn rijbewijs kwijt. Nick B. legde tijdens festival Rock Werchter in 2016 onder invloed een tractor op zijn kant. Daarbij raakten twee mensen gewond. Hij moet een boete van 2.100 euro en opnieuw langs de rijschool passeren.

Om de modder te baas te kunnen op de kletsnatte editie van Rock Werchter werd er massaal boomschors en zand aangevoerd. B. zijn functie beperkte zich eerder tot het vullen van de aanhangwagens. Na zijn shift bleef hij plakken met collega’s en werd er in de pinten gevlogen. B. kroop nadien zelf achter het stuur van de tractor New Holland, een gevaarte van een paar ton. Op de Werchtersesteenweg liep het fout. “Plots liep er een wandelaar zonder kijken de straat over. Ik sloeg alle remmen toe, maar de tractor stopte niet onmiddellijk en begon te slingeren”, verklaarde B. Daarop maakten de tractor en de aanhangwagen een schaarbeweging en namen in een beweging enkele dranghekkens mee, waardoor twee personen gewond raakten. Een 27-jarige fietser uit Antwerpen en een 42-jarige voetganger uit Berchem. De tractor belandde uiteindelijk op zijn kant.

Machogedrag

Volgens een getuige vertoonde B. machogedrag net voor het ongeval en wou hij “de aandacht van vrouwelijke personen trekken.” Zijn werkgever, Transport Michiels uit Hulshout, bevestigde dat het niet de bedoeling was dat B. zelf achter het stuur zou kruipen. “Hij stond in voor het vullen van de aanhangwagens die door andere collega’s op de terreinen werden verspreid. Hij rijdt normaal nooit met onze tractoren. Van mij mochten de werknemers na de werkzaamheden niet ter plaatse blijven. Het was zodanig geregeld dat hij vervoer van en naar huis had.” Michiels werd door de rechter niet aanzien als medeverantwoordelijk en werd vrijgesproken.

Opnieuw positief

Op de zitting verklaarde B. dat hij door het zien van de slachtoffers zich “niet goed voelde” en danig geschrokken was. Naar de toekomst toe zou hij er “lessen uit leren.” Maar het Openbaar Ministerie meldde dat de dertiger nog maar enkele maanden geleden positief blies tijdens een alcoholcontrole. “Zijn bewering komt dan ook niet als geloofwaardig over. Een mentaliteitswijziging is bij hem ver te zoeken”, oordeelde de rechter. “Zijn houding is laakbaar. Het getuigt van een onverantwoord gedrag en een asociale ingesteldheid om met een zware tractor een onaangepaste snelheid te voeren op een openbare weg, die langs beide kanten door tal van zwakke weggebruikers benut wordt. Dat hij in staat van dronkenschap rijdt, tart alle redelijkheid en getuigt des te meer dat eerste beklaagde met niets of niemand rekening hield.” Ze gaf B. in totaal een rijverbod van 4,5 maanden en een geldboete van 2.100 euro. Hij moet ook opnieuw slagen voor de vier examens voor het rijbewijs.