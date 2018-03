130 vrijwilligers verzamelen anderhalve ton zwerfvuil 30 maart 2018

02u26 1

Zoals de meeste gemeenten hield ook Rotselaar onlangs naar jaarlijkse gewoonte een 'Grote lenteschoonmaak'.





Een recordaantal van 130 inwoners nam een grijpstok en vuilniszak ter hand en zette zich in een buurt of wijk naar keuze in voor een propere buurt.





Dertien verenigingen en bewonersdiensten, maar ook een tiental individuele inwoners verzamelen samen zo'n anderhalve ton zwerfvuil - eveneens een recordaantal. Voor het eerst zamelde ook een groep 'ploggers' al joggend samen met de Sportdienst zwerfvuil in.





(SPK)