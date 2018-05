"Wouter kwijnt weg. Waar blijft toelage?" OUDERS ZORGBEHOEVENDE MAN EN HUIZE DE VEUSTER TREKKEN AAN ALARMBEL SVEN PONSAERTS

28 mei 2018

02u28 2 Rotselaar De ouders van de autistische Wouter Cnockaert (40) zijn radeloos. Hun zoon kan niet naar Huize de Veuster verhuizen, omdat zijn zorgbudget nog niet uitgekeerd is. Intussen kwijnt de man in een psychiatrisch ziekenhuis weg. "En dat terwijl wij kamers vrij hebben", hekelt Huize De Veuster.

"Wouter heeft een Autisme Spectrum Stoornis, waardoor hij dagelijks intensieve zorg nodig heeft", leggen zijn ouders Joseph (67) en Anne-Marie Cnockaert (65) uit. "Een jaar geleden verslechterde zijn toestand plots, en werd hij met spoed in de psychiatrie opgenomen. Zelfstandig wonen was niet meer mogelijk. In het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus in Bierbeek werd hij fantastisch geholpen, en stabiliseerde zijn toestand. Maar inmiddels is hij daar in die gesloten afdeling 'uitbehandeld', en moet hij er weg. Wouter heeft nood aan een veilige thuis met de nodige structuur, zingeving en een dagbezigheid. Nergens zou hij die beter kunnen vinden dan bij Huize De Veuster."





Zorg inkopen

Hoewel daar een plek vrij is, kan de man niet verhuizen. "Bijna een jaar geleden kwam Wouter op de wachtlijst voor het hem door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) toegewezen persoonsvolgend zorgbudget. Met die 58.000 euro per jaar kunnen wij zorg voor hem 'inkopen'. Ondanks dat hij in de hoogste prioriteitengroep werd ingedeeld, werd dat budget nog steeds niet vrijgegeven. Geen idee wanneer dit wél zou gebeuren. Volgende maand? Volgend jaar?"





Uitzichtloos

De uitzichtloze situatie maakt het zowel voor Wouter als voor zijn ouders zwaar. "Elk bezoek weer vraagt hij wanneer hij mag verhuizen. Telkens wordt hij stiller en neerslachtiger. In plaats van vooruit, gaat zijn toestand door die onzekerheid stilaan achteruit", vertelt moeder Anne-Marie in tranen.





Wouter schreef al een brief aan bevoegd minister Vandeurzen. En ook Huize De Veuster trekt aan de alarmbel. "Dit is geen alleenstaand geval", weet voorzitter Koen De Vadder. "Ondanks de lange wachtlijsten hebben wij hier twee leegstaande kamers. In een straal van 10 kilometer zijn er ook bij onze collega's minstens nog tien bedden vrij - allemaal plaatsen die niet ingevuld raken omdat de toegezegde budgetten omwille van besparingen niet worden uitgekeerd. Dat heeft ook een impact op de werking van onze voorzieningen. Iedereen staat met de rug tegen de muur."





Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) is zich bewust van de moeilijkheden. "Het VAPH en het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn de situatie dan ook duidelijk in kaart aan het brengen. De Vlaamse regering maakt dit jaar ook nog eens 72 miljoen euro vrij. Vlaanderen zal daarmee deze legislatuur 330 euro miljoen extra hebben geïnvesteerd in een betere ondersteuning van personen met een handicap."