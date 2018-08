"Wil eerlijke vinder zich melden?" ROEL ZOEKT MENS DIE ZIJN TROUWRING TERUGVOND OP ROCK WERCHTER SVEN PONSAERTS

06 augustus 2018

02u31 0 Rotselaar Roel Van Espen uit Tienen is als 'sloddervos' wel regelmatig naar iets op zoek. Nu zoekt de man de eerlijke vinder van de trouwring die hij op Rock Werchter kwijtspeelde, maar onverwacht dus ook terugkreeg.

"Geen flauw idee hoe ik het heb klaargespeeld, maar op dag één van het vierdaagse festival ging ik wel met mijn vrouw, maar zónder trouwring naar huis", vertelt de 47-jarige Tienenaar. "Aanvankelijk bestond nog de hoop dat ik het symbool van ons bijna 20-jarige huwelijk thuis was kwijtgespeeld. Daar dus eerst maar alles afgezocht. Tevergeefs. Zonder al teveel hoop gingen we 's anderendaags te raden bij de 'Lost & Found'-stand van het festival. Daar diepten ze van tussen een berg verloren voorwerpen een trouwring op, met daarin warempel zelfs mijn vrouws naam.... Alleen stond er 'Caren', in plaats van 'Karen' gegraveerd... Ontgoocheling. En het besef dat we de witgouden ring wellicht nooit nog zouden terugzien."





Naald in een hooiberg

Tot Roel een week na Rock Werchter plots telefoon kreeg. "Van de gemeente Rotselaar: dat ze een gevonden gouden ring hadden binnengekregen... met daarin wonder boven wonder de namen 'Karen en Roel', én onze trouwdatum 5 december 1998. Werkelijk nooit gedacht dat ik hem nog rond mijn ringvinger zou schuiven. Zo'n kleine ring, verloren tussen zo'n grote mensenmassa van 88.000 man op een gigantische weide... Het leek me zoeken naar een naald in een hooiberg", aldus Van Espen.





Bankkaart kwijt

"Nu verlies ik wel regelmatig iets... Ik denk dat ik op de Werchterse festivalweide al wel drie Ray-Ban-zonnebrillen ben kwijtgespeeld. Nooit de moeite gedaan om ze terug te vinden. Iedereen kan zoiets ook gebruiken, waardoor ze vermoedelijk de afdeling Verloren voorwerpen nooit bereiken. Ook de vele drankbonnetjes die ik er al kwijtspeelde, zag ik nooit terug (lacht). En geloof het of niet, maar kort na Werchter was ik mijn bankkaart kwijt: verloren aan de geldautomaat. Ook hiervan meldde de vinder - eveneens een jongeman - zich. Hij wist me via Facebook op te sporen. Erg mooi dat mensen tegenwoordig nog de moeite doen om sloddervossen als mezelf hun spullen terug te bezorgen." Roel wil de eerlijke vinder dan ook graag persoonlijk bedanken. "Alleen weet ik niet wie de ring vond en ook nog eens binnenbracht. Als hij zich meldt, mag hij sowieso op een kleine attentie rekenen."





Jaarlijks blijven er na Rock Werchter een 50-tal portefeuilles, zowat evenveel identiteitskaarten, enkele tientallen gsm-toestellen, rugzakken en een pak sleutelbossen, zonnebrillen en kledingstukken achter. De rechtmatige eigenaars kunnen de spullen tot zes maanden na het festival in het Administratief Centrum van de gemeente Rotselaar ophalen. Daarna gaan ze naar de Kringloopwinkel. Meer info: verlorenvoorwerpen@rotselaar.be. De vinder van Roels trouwring kan zich melden via roel.van.espen@icloud.com.