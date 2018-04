"Toegankelijk landschapspark... met 135 mogelijke sluitingsdagen" 20 april 2018

Op zondag 6 mei wordt in Werchter (Rotselaar) het landschapspark Festival Park Werchter feestelijk ingehuldigd. Daarmee wordt de legendarische festivalweide van Rock Werchter een voor iedereen toegankelijk landschapspark. "Zonder meer goed nieuws, we hebben er ook meer dan een decennium op moeten wachten. Toch hebben we enkele bedenkingen", zegt Herwig Pierre, fractieleider van Groen in de Rotselaarse gemeenteraad. "Wordt het écht wel een 'toegankelijk' park? De gemeente, provincie en eigenaar Werchter Park legden onlangs de afspraken betreffende het gebruik ervan vast in een parkreglement. Dat voorziet een periode waarin kan worden gesloten die loopt van 1 mei tot en met 15 september, ofwel meer dan 135 dagen - precies in het seizoen dat de aangeplante bomen in pracht en praal staan en het ideaal is om in een landschapspark te vertoeven. We begrijpen natuurlijk dat tijdens de festivalperiode zelf het hele domein niet publiek toegankelijk kan zijn. Maar waarom de zes verschillende zones waarin het is ingedeeld, afhankelijk van de activiteiten die erin plaatsvinden, niet afzonderlijk openstellen?" Pierre hekelt voorts de onduidelijkheid over wie voortaan welke activiteiten in het landschapspark zal mogen organiseren, en welke waarborgsom de vereniging of organisatie in kwestie daarvoor zal moeten betalen. Groen zal de punten tijdens de komende gemeenteraad ter sprake brengen. (SPK)