"Tip voor Ed Sheeran-fans: kom met fiets" FESTIVALDORP VERWACHT MASSA TIENERMEISJES VOOR BRITS POPIDOOL SVEN PONSAERTS

28 juni 2018

02u49 0 Rotselaar Werchter wordt zondag 'the place to be' voor vele tienduizenden tienermeisjes. Het concert van Ed Sheeran zal naar verwachting een 'nooit eerder geziene' toestroom aan vooral 16- tot 25-jarige meisjes (en hun moeders?) met zich meebrengen. Omdat die jonge fans wellicht massaal gevoerd zullen worden, dreigt vooral de uittocht tot verkeerschaos te leiden.

Zondag vindt op het Festivalpark Werchter met een concert van het Britse tieneridool Ed Sheeran het enige avondconcert van het jaar plaats. De 65.000 beschikbare tickets (kostprijs vanaf 75 euro) vlogen een jaar geleden in amper 40 minuten allemaal de deur uit.





"Ze waren een tweetal weken geleden met Werchter Boutique al in de meerderheid, maar Werchter zal nu zondag een nooit geziene overrompeling van jonge, vrouwelijke muziekfans kennen", voorspelt festivalburgemeester Dirk Claes. "Het aantal 16- tot 25-jarigen zal niet te overzien zijn."





Het uitverkochte avondconcert dreigt verkeerschaos in de omgeving te veroorzaken. "Het valt te verwachten dat er zich voor dit concert relatief minder bezoekers met het openbaar vervoer, maar wel met de wagen naar het Festivalpark zullen begeven", zegt Haachts burgemeester Steven Swiggers. "De instroom van die massa wagens zal mogelijk nog enigszins verspreid verlopen. Anders wordt het als al die 65.000 aanwezigen na afloop tegelijk weer naar huis willen vertrekken. Ondanks de maximale benutting van de toe- en uitgangswegen, zal vooral bij het verlaten van de festivalparkings toch enig geduld nodig zijn. Wachttijden tot twee uur behoren tot de mogelijkheden."





Dat probleem stelde zich ook al tijdens Werchter Boutique, toen er zo'n 10.000 festivalgangers minder waren, én nog eens zoveel onder hen met het openbaar vervoer naar de weide trokken.





Bewaakte fietsparkings

De gemeenten Rotselaar en Haacht raden bezoekers uit de regio dan ook ten sterkste aan om met de fiets naar Werchter te trekken. "Het zal de meest snelle optie zijn", meent Swiggers. "Aan het festivalterrein zijn drie bewaakte fietsparkings aanwezig." Haacht voorziet op haar evenementenweide langs de Wespelaarsesteenweg ook een ruim 1.500 parkeerplaatsen grote 'Park & Bike'. "Wie daarvoor kiest, parkeert gratis op 3 kilometer van de weide, om vervolgens met de eigen tweewieler tot aan een fietsparking te trappen." Er zijn ook P&B's aan Sportoase De Toren in Rotselaar (3,5 km) en de stations van Wijgmaal (5,5 km) en Aarschot (10 km).





Het wordt niet echt aangeraden, maar voor wie dochter- (of zoon)lief in de omgeving van Werchter wil afzetten, zijn er 'Kiss & Ridezones' langs de Wijgmaalsesteenweg in Haacht en de Tremelobaan in Werchter. Parkeren is er niet toegestaan. De NMBS voorziet na het concert vanuit Leuven speciale nachttreinen naar alle richtingen in Vlaanderen. Hiervoor is wel een speciaal e-treinbiljet nodig.