"Tijd voor een nieuwe start nu" SLACHTOFFERS WONINGBRAND ZIJN SCHLAGERZANGER SAMMY MOORE DANKBAAR VOOR BENEFIET KIM AERTS

19 februari 2018

02u24 0 Rotselaar Voor de slachtoffers van de woningbrand in Tielt-Winge was de benefiet zaterdagavond het einde van een hoofdstuk. "Alle beetjes helpen, maar dit verhaal zouden we graag afsluiten. Voortdurend die confrontatie. We zijn te veel kwijt", reageert Nancy Uyttebroeck (50). Ze is Rotselaars schlagerzanger Sammy Moore en zijn fanclub enorm dankbaar voor het op poten zetten van de benefiet.

Zestien mensen uit drie gezinnen kwamen in september op straat te staan na een brand in een driewoonst in Tielt-Winge. Onder hen enkele fans van Rotselaars schlagerzanger Sammy Moore (49). Om hen niet in de kou te laten staan, organiseerde de charmezanger zaterdagavond een benefiet in Sportoase De Toren in Rotselaar. Sammy Moore moest ei zo na zelf verstek geven voor zijn optreden door griep, maar geraakte er 's avonds nog net bovenop.





Ketel niet gekeurd

Moore, zelf verwarmingstechnicus, kon het tijdens zijn optreden niet laten om nog een sneer uit te delen naar de huisbaas van de getroffen gezinnen. "Die verwarmingsketel. Dat had ik in heel mijn leven nog niet gezien. Dat moest meteen afgekeurd worden. Ik had hen verwittigd dat er ongelukken gingen gebeuren en dat is ook gebeurd. Zij zijn alles kwijt en dat heeft mij gepakt. Daarom staan we hier vandaag."





Oorzaak nog onbekend

Omdat de verwarmingsinstallatie niet gekeurd geraakte, konden de gezinnen ook geen brandverzekering afsluiten. "De oorzaak van de brand kennen we nog altijd niet", reageert Nancy Uyttebroeck (50). Zij kreeg met haar gezin onderdak in een sociale woning in Tielt-Winge, net als het tweede gezin. Een familie moest noodgedwongen uitwijken naar Scherpenheuvel-Zichem.





"We zijn ook onze vriendschap kwijt. We waren drie gezinnen die één familieband hadden en nu zijn we uit elkaar gerukt. We zien elkaar niet meer. De tijd van samen bbq'en, verjaardagen en Kerstmis vieren is gedaan", zegt Nancy met een dubbel gevoel.





"Ik ben persoonlijk heel blij met de benefiet. Maar voor ons is dit het einde van een hoofdstuk. Nu nemen we een nieuwe start. Ik ben het beu om er voortduren mee geconfronteerd te worden. We zijn gewoon te veel kwijt."





Geen stem meer

Dat ze Sammy Moore en zijn fanclub dankbaar was, kon ze niet onder stoelen of banken steken. Tijdens zijn optreden verraste ze hem op het podium met een fotocollage als aandenken voor zijn inzet. De avond werd verder opgeluisterd met tal van optredens met klinkende namen uit de scene zoals Marina Wally, Ida De Nijs en Mario Franco.





Zowel voor als achter de toog gingen de fansjaaltjes en handjes regelmatig in de lucht. Sammy Moore reageert tevreden. "Ik ben heel blij met het verloop. Zelf heb ik nu geen stem meer maar ik heb alles gedaan om er te staan."





De - nog onbekende - opbrengst zal verdeeld worden over de drie gezinnen.