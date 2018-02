'The Slope' wordt vierde Rock Werchter-podium 10 februari 2018

02u46 0 Rotselaar Rock Werchter krijgt er dit jaar een podium bij. 'The Slope' wordt na de 'Main Stage', 'The Barn' en KluB C het vierde podium van het vierdaagse muziekfestival.

Onder het hoogste punt van 'de schans' - de grote multifunctionele helling die vorig jaar werd geïntroduceerd - zal een vierde podium worden ingebouwd. Dat wordt voorbehouden aan nog onbekend, jong talent. "Jonge wolven, de sterren van morgen, de ontdekkingen van de festivalprogrammatoren,... ze hebben voortaan ook hun stek op Rock Werchter", legt organisator Herman Schueremans uit. "Het is geen geheim dat we al even dromen van een vierde podium. Er zijn immers zoveel - nu nog - kleinere bands die we graag willen introduceren. We gaan de muziekliefhebbers dik verwennen."





En dat zal niet alleen op muzikaal gebied zijn. Want er zullen de komende zomer nog veranderingen op de Werchterse weide te bespeuren vallen. Zo verhuizen de picknickbanken onder de veelkleurige vlagjes naar een andere locatie om plaats te maken voor een openluchtarena. De geelrode festivaltent 'The Barn' wordt nóg groter. Met een capaciteitsuitbreiding van ruim 5.000 staanplaatsen zullen er komende editie maar liefst tot 20.000 festivalgangers van de concerten kunnen genieten. Ter vergelijking: dat zijn er meer dan in het Antwerpse Sportpaleis.





Rock Werchter 2018 vindt plaats van donderdag 5 tot zondag 8 juli. (SPK)