'Spaghettiavond' ten voordele van speelpleinwerking adoptiedorpen 22 februari 2018

De gemeentelijke Roemenië-comités van Baal-Tremelo en Rotselaar houden morgen hun jaarlijkse 'Spaghettiavond' in Rotselaar.





Van 16.30 tot 22 uur serveren de comités voor de prijs van 12 euro spaghetti bolognaise en pasta all' arrabbiata à volonté. Vanaf 15 uur is er reeds 'afhaalspaghetti'. De 'Spaghettiavond' vindt plaats in de parochiezaal van Rotselaar-Heikant, Schoolstraat 54.





Met de opbrengst wordt de jaarlijkse zomerspeelpleinwerking vol sport en spel in de Roemeense adoptiedorpen Heltiu en Vrinceni gefinancierd.





Meer info vind je op www.roemeniecomiterotselaar.be. (SPK)