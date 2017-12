"Sinds Pasen bezig met kerstexpo" RUBEN BUEDTS (15) GEPASSIONEERD DOOR (KERST)DECORATIE SVEN PONSAERTS

02u27 0 Sven Ponsaerts Ruben Buedts (15) in een hoek van zijn kerstdecoratietentoonstelling. Rotselaar De 15-jarige Ruben Buedts uit Werchter is helemaal weg van kerstdecoratie. Opdat het publiek van zijn decoratiewerk zou kunnen genieten, bouwde hij de hele garage- en kelderverdieping van zijn opa om tot kerstdecoratietentoonstelling: 'Rubens Little Christmas House'.

"Met Pasen ben ik al beginnen plannen. Aan de opbouw zelf werkte ik sinds de Herfstvakantie." De 15-jarige Ruben heeft afgelopen maanden ontelbare uren gespendeerd aan de opbouw van zijn kleine kersttentoonstelling. "Het moest dan ook 'af' zijn", zegt hij. "De voorbije jaren bouwde ik ze in mijn slaapkamer. Maar ik vond het jammer dat bijna niemand ze daar zag. Dus trok ik dit jaar naar opa's kelderverdieping - om mijn creaties te kunnen tonen aan familie, vrienden, kennissen en buren", legt Ruben uit.





Sven Ponsaerts Rubens recentste creatie: een etalagepop met mooie 'kerstboomjurk'.

2.500 kerstballen

Na weken van geduldig bouwen prijken er negen grote, piekfijn tot in de puntjes opgetuigde, kerstbomen in opa Rogers kelder langs de Varentstraat. "Goed voor 2.500 kerstballen en vele duizenden ledlampjes. Het aantal kaarsen, decoratiepakjes, slingers, dennenappels en meters decoratiestof is gewoonweg niet te schatten. Mijn ideeën haal ik vooral van het internet, maar ook door alle decoratiewinkels en tuincentra in de buurt af te schuimen. Als we daar naartoe trekken, ben ik niet te houden (lacht)." Het meest trots is Ruben op zijn 'omgekeerde kerstboom', met de stam aan het kelderplafond bevestigd. "Hiermee ben ik ook het langst bezig geweest. Het werd een volledig eigen creatie met alle mogelijke kleurrijke decoratieattributen."





"Ruben is al van jongs af aan met (kerst)decoratie bezig", vertelt mama Ann Mergaerts. "Bij familie en vrienden de kerstboom versieren, en mee feestjes gaan decoreren. Ook Valentijn, Pasen en Halloween laat hij niet zomaar voorbijgaan. Zijn kamer is altijd wel volgens een thema ingekleed." Ondertussen helpt de student Sociale Technische Wetenschappen aan het SJIB in Betekom wel eens bij een 'huwelijksdecorateur'. "Het is een hobby die een passie is geworden", weet de jongeman. "Of ik later graag iets in de professionele decoratiesfeer zou willen doen? Wellicht."





Sven Ponsaerts Op zijn kleurrijk aangeklede omgekeerde kerstboom is Ruben misschien nog wel het meest fier.

Spaarcenten

Ruben spendeert zowat al zijn spaarcenten aan zijn passie. "Met de cadeaubon die ik voor Kerst van mijn ouders kreeg, zijn we dinsdag onmiddellijk naar de winkel gereden. Dit creëerde ik met de nieuwe aanwinst", zegt de jonge creatieveling, wijzend naar een etalagepop met mooie 'kerstboomjurk'. "Gelukkig krijg ik ook zeer veel kerstspullen. Bezoekers van mijn tentoonstelling kunnen een vrijblijvende donatie doen, en er is natuurlijk ook mijn eigen winterbar, waar men drie avonden lang na het bezoek nog een choco, glühwein of jenevertje kon drinken."





Die sfeervol ingeklede 'Christmas-bar' bouwde Ruben eveneens eigenhandig. "De oude witloofschuur van opa leent er zich perfect toe. De oude, houten bakken waren er al, maar voorts heeft papa toch nog drie aanhangwagens met spullen moeten aanhalen, inclusief tapijt. Voor de aankleding heb ik ook de sparren in onze tuin wat moeten 'bijsnoeien', maar volgens de bezoekers is het een gezellige kerstbar geworden. Opzet geslaagd dus."