"Rock Werchter blijft bij ons" BURGEMEESTER CLAES ZIET SIGNAAL IN OPENING FESTIVAL PARK BART MERTENS

07 mei 2018

02u38 0 Rotselaar Rock Werchter blijft voorgoed in Werchter. Tot die conclusie kwam burgemeester Dirk Claes gisteren tijdens de officiële inhuldiging van het Festival Park. Dat landschapspark op de festivalsite werd immers betaald door grondeigenaar bvba Werchter Park en zal ook buiten het festivalseizoen opengesteld worden.

Op Rock Werchter 2018 is het nog even wachten, maar afgelopen weekend werd er toch al een klein feestje gebouwd op de 'heilige weide'. De officiële inhuldiging van het landschapspark stond op het programma en met de zon als topartiest van de dag maakten de bezoekers er een leuk evenement van. Ook burgemeester Dirk Claes (CD&V) was van de partij. "Op kosten van grondeigenaar bvba Werchter Park werd de circa 24 hectare grote festivalsite omgetoverd tot een prachtig landschapspark", toont hij. "Buiten het festivalseizoen - van mei tot juli - zal dit landschapspark vrij toegankelijk zijn voor het publiek. Er werden onder meer wandelpaden aangelegd en er staan zo'n vijfhonderd nieuwe bomen. Dat maakt van dit park de ideale locatie voor een uitstapje in onze gemeente. De streetart-installaties North West Walls blijven ook het hele jaar door staan op het festivalterrein."





Geruchten over verhuis

Burgemeester Claes ziet in de investering van bvba Werchter Park ook het signaal bij uitstek dat Rock Werchter definitief in zijn gemeente zal blijven. Enkele jaren geleden waren er nog geruchten als zou de organisatie mogelijk verhuizen naar een groter terrein. De voormalige militaire luchtmachtbasis in Brustem werd toen genoemd als mogelijk alternatief. Maar volgens Claes is met de realisatie van het landschapspark een verhuis nu definitief van de baan. Hij laat ook optekenen dat er buiten het festivalseizoen overigens geen concerten zullen plaatsvinden op de site. "Wat wel kan, zijn grootschalige activiteiten, zoals bijvoorbeeld een initiatief voor het goede doel of van een jeugdorganisatie. Daar kunnen dan tot tienduizend mensen aanwezig zijn. Het is wel zo dat de gemeente daar dan eerst de toestemming voor moet geven."





Uiteraard was festivalpaus Herman Schueremans gisteren ook aanwezig op de officiële inhuldiging van het landschapspark. Hij benadrukte dat de organisatie van Rock Werchter, Werchter Boutique en Werchter Classic met het landschapspark iets wil teruggeven aan de regio. "Dit voelt goed", aldus Schueremans. "We geven iets terug aan de regio die ons veel kansen gegeven heeft."





Nog dit: de weide kreeg een nieuw drainagesysteem, dat moet voorkomen dat de site bij langdurig regenweer tijdens festivals een modderpoel wordt.