‘Kredietmakelaar’ koopt huis goedgelovige mensen voor peulschil Leuvense gerecht onderzoekt oplichtingspraktijken van vijftiger KAR

24 februari 2019

20u13 0 Rotselaar Het Leuvense gerecht voert een onderzoek naar malafide praktijken van kredietmakelaar Kris B. (55) uit Rotselaar. Zijn favoriet cliënteel: zwakkeren in de maatschappij met geldproblemen. Minstens 8 mensen verkochten voor een appel en een ei hun huis aan B. om het nadien terug te huren tegen woekerprijzen.

Bij het Leuvense gerecht vielen acht klachten binnen met burgerlijke partijstelling tegen Kris B. Allemaal gedupeerden die beweren opgelicht te zijn door de kredietmakelaar. Allemaal kregen ze B. over de vloer toen ze op een van zijn vele kredietsites, zoals zonder-bank.be, de kortste weg naar geld probeerden te zoeken omdat ze in financiële problemen zaten. De kredietverstrekker, met kantoren in Schaarbeek, Charleroi en Luik kwam altijd met dezelfde oplossing. “Er zit niets anders op dan uw huis te verkopen aan mij.” Met de gedachte dat het om een tijdelijke verkoop ging, zeulde hij iedereen mee naar een bevriende notaris uit Werchter om de akte in orde te brengen. Daarbij zou diezelfde notaris een oogje hebben toegeknepen toen alles werd getekend. “Zelfs de kosten van registratierechten trekt hij af van de lage verkoopprijs zodat de verkopers ook daarvoor opdraaien. En in de notariële akte staat het net omgekeerd. Daarnaast belooft hij hen dat ze hun huis later kunnen terugkopen voor dezelfde prijs, maar daar is nog nooit iemand in geslaagd. Sterker nog, hij smeert hen een extra lening aan waarmee ze renovatiewerken uitvoeren om het huis op te waarderen. Daarna verhuurt hij dat huis terug aan hen en slaat hij de huurprijs op omdat de woning ondertussen meer waard is. Hij maakt echt misbruik van die mensen hun situatie. De meesten zijn ziek, oud, zwakbegaafd of zelfs ongeletterd. Hij kiest zijn slachtoffers zeer goed uit”, vertelt Eric Van Hauwermeiren, advocaat van een van de burgerlijke partijen.

Topje van de ijsberg

“Maar ik vrees dat dit nog maar het topje van de ijsberg is als je weet dat in het kadaster een 80-tal huizen op zijn naam staan. Goed voor een waarde van meer dan 8 miljoen euro. Veel mensen durven met hun verhaal niet naar buiten te komen uit schaamte. Een koppel in Wichelen hield 4.000 euro over na de verkoop van hun huis dat op 250.000 euro werd geschat. Om hun huis terug te kunnen kopen, rekent hij een intrest van 13 procent. Zo verleidt hij iedereen om de verkoopprijs zo laag mogelijk te houden.” Kris B. werkte jarenlang in het bankwezen tot hij in 1997 zijn firma Kredietpartner oprichtte. Ook Creditvite en Immovite zagen zo het daglicht. Via Immovite worden de aangekochte huizen verhuurd. “Ik heb geen strafbare feiten gepleegd. Alles is binnen de wettelijke normen verlopen”, reageert B. op de aantijgingen. “Op die moment was er voor die mensen geen andere uitweg. De wijze waarop die verkopen zijn gebeurd, komt vaak voor in veel Europese landen. Alleen in België gebeurt het weinig. Ik denk niet dat er maar zelfs één slachtoffer is”, meent B. Hij moet zich volgende maand verantwoorden in de rechtbank in Dendermonde voor gelijkaardige feiten. Maar volgens B. zal het in Leuven nooit zover komen.