'Koeken Zingen' 02u28 0

Met oudjaar trekken heel wat kinderen traditiegetrouw van deur tot deur voor het 'Koeken Zingen'. Omdat 31 december dit jaar op zondag valt, wordt er in de meeste gemeenten al op zaterdag gezongen. Dat is zo in Rotselaar, Tremelo en Keerbergen. De Sport- en Jeugdraad van Tremelo schenkt van 8.30 tot 12.30 uur gratis warme chocomelk en glühwein aan de kerken van Tremelo en Baal. In Keerbergen trakteert de Jeugdraad op chocomelk en lekkers op het Gemeenteplein. In Haacht blijft het 'Nieuwjaarszingen' traditiegetrouw op zondag 31 december. Alle zangertjes en hun begeleiders zijn er van 's ochtends ook welkom aan de tent op de Markt voor een kop chocomelk. In Boortmeerbeek kan er zowel op zaterdag als op zondag van deur tot deur worden gegaan om 'Nieuwjaarke zoete' te zingen.





(SPK)