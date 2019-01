‘Knik’ in Provinciebaan blijkt ongevaarlijk KAR

17u32 0 Rotselaar Automobilisten die vaak over de Provinciebaan (N229) in Rotselaar rijden, maakten al enige tijd melding van een ‘knik’ in de rijweg waar de gewestweg over de Dijle gaat. Maar bestuurders moeten zich geen zorgen maken volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft al verschillende inspecties gedaan en monitort de staat van de brug door maandelijks de ligging van de brug op te meten. Maar volgens AWV zijn er geen indicaties die op een voortschrijdende verzakking wijzen, al blijft de knik wel voelbaar. AWV heeft de brug aan een uitvoerige inspectie onderworpen in aanwezigheid van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om alles uit te sluiten. Uit de metingen blijkt dat er geen probleem is met de stabiliteit van de brug.

Geen enkel veiligheidsrisico

“Er is dus ook geen enkel veiligheidsrisico en de brug kan openblijven. De ‘knik’ die automobilisten voelen als ze over de brug rijden, is wel nog altijd voelbaar. AWV vermoedt dat dat niveauverschil veroorzaakt wordt door een lokaal probleem met de oplegging van de brug ter hoogte van de middenpijler (in het midden van de rijweg) - dat lokaal probleem veronderstelt geen probleem voor de stabiliteit van de brug. De knik zal weggewerkt worden door de verharding van de brug ter hoogte van die middenpijler dikker te maken. Op die manier zullen weggebruikers opnieuw in alle comfort over de brug kunnen rijden en zal er ook geen water blijven staan in het midden van de brug”, luidt het bij AWV.