"Hun bestraffing boeit mij enorm" HISTORICUS SCHRIJFT BOEK OVER COLLABORATEURS TIJDENS WOII SVEN PONSAERTS

31 maart 2018

02u58 0 Rotselaar Rotselaars historicus Bert Cornelis (58) verdiepte zich de voorbije jaren voor zijn nieuwe boek 'De zaak van de zwarten' in het collaboratiegebeuren tijdens de Tweede Wereldoorlog in de streek.

"Net als mijn vorige boek 'Burgemeester in de Groote Oorlog' uit 2014, speelt ook dit werk over de Tweede Wereldoorlog zich grotendeels in en om het kasteel Rega's Hof in Rotselaar-Heikant af", vertelt de auteur. "Tijdens mijn onderzoek voor het vorige boek over WOI stootte ik in het rijke archief van de familie de Wouters d'Oplinter op het fascinerende verhaal van de kasteelgijzeling op het einde van WOII. Midden mei 1944 valt een compagnie van de Vlaamse Wacht, een Vlaamse collaborerende militiegroep, het kasteel binnen. De collaborateurs - de zwarten - bezetten het en gijzelen Maria Theresia, de weduwe van de dan al overleden Gaëtan de Wouters d'Oplinter. In haar dagboek vertelt de kasteelvrouw hoe ze de vijf maanden lange bezetting beleefde en hoe ze enkele dagen in een zolderkamer van haar kasteel werd opgesloten. De Vlaamse Wacht verdrijft haar familie en terroriseert de omgeving."





Achtergelaten map

Het boek zit vol verrassingen. "Zo laten de Vlaamse Wachters, eens de geallieerden aan de poorten van Leuven staan, bij hun plotse vertrek richting Duitsland een map achter. Ook die kwam in het archief van de familie de Wouters terecht. In de map zitten de ledenlijsten van de Vlaamse Wacht, hun geheime bewakingsopdrachten in de streek en zelfs wat er elke dag op het menu stond."





Dokter Leempoels

Cornelis schetst in zijn boek ook een ruimer kader van de collaboratie en de repressie na de oorlog. "Wat mij vooral aantrekt, is waarom Vlamingen met de Duitsers gingen samenwerken. Hun motivering was zeer uiteenlopend. Ook de bestraffing van collaborateurs na de oorlog boeit mij enorm", aldus de auteur-historicus. Voorts werpt het boek een goed beeld op de gemeente Rotselaar tijdens WOII. Zo is er het verhaal van de Rotselaarse dokter Alfons Leempoels - 101 ondertussen - die tijdens de oorlog met zijn dokterspraktijk begon en zonder een toelating van de Duitse overheid patiënten bezocht. Hij vertelt hoe moeilijk het was om in die periode zijn beroep uit te oefenen.





V1-bom in tuin

Het boek werd opgedragen aan Laura Vanden Eynde. Zij werd in november 1944 op achtjarige leeftijd in de Langestraat in Wezemaal het slachtoffer van een verdwaalde V1-bom die in de tuin van haar ouders viel.





'De zaak van de zwarten' telt 256 pagina's en is aan 24,99 euro te koop in de boekhandel.