"Heb curryworst nog weten ontstaan" PAULA (70) VAN ICONISCHE FRITUUR PAULA STOPT NA 49 JAAR SVEN PONSAERTS

30 maart 2018

03u06 0 Rotselaar Nét geen 50 jaar. Zolang zal Paula Dobbelaere (70) achter dezelfde frietketel hebben gestaan als ze zaterdagavond na haar laatste openingsdag de deur van Frituur Paula in Wezemaal (Rotselaar) definitief achter zich toe trekt.

Frituur Paula aan het Wezemaalplein in Wezemaal is een begrip - al bijna 50 jaar lang. Maar na zaterdag zal de frituur die eer zonder de bezieler waaraan ze haar naam dankt hoog moeten houden. Paula gaat immers met pensioen. "Ik was amper 21 jaar oud toen ik hier, op dezelfde plaats, eerder toevallig bij Gérard in de frituur aan het werk ging. Twee jaar later heb ik ze van hem over genomen. Sindsdien heb ik nooit nog iets anders gedaan, óf willen doen. Maar nu is het mooi geweest", vertelt Paula Dobbelaere. "In mei word ik er 70. Niet dat ik het niet graag meer deed - integendeel zelfs, zolang het maar niet te druk was. Maar fysiek begint het werk nu toch te wegen. Uiteindelijk heb ik hier ruim 49 jaar lang friet gebakken. En nooit één dag tegen mijn goesting, hé. Ik had nog graag die 50 gehaald, maar het is mooi geweest."





Al die vele jaren stond Paula altijd alleen in haar frituur. "Niet één helper heb ik in dienst gehad. Alleen op vrijdag stak mijn zoon een handje toe. Jarenlang was ik zes dagen op zeven open: in de week tot 23 uur open, en 's zaterdags tot middernacht. Ik denk dat ik ook nooit 14 dagen doorlopend dicht heb gedaan - de jongste 25 jaar zelfs niet een keer echt verlof genomen. Pas vijf jaar geleden werd het aantal openingsuren teruggeschroefd, tot 26 per week."





In die bijna 50 jaar is ook de frituurbranche wel wat veranderd. "Ik heb de curryworst nog weten ontstaan. Moet in 1975 zijn geweest. Vroeger had je stoofvlees, haring, een nat worstje, een boulet en cervela. Nu is de lijst frituurvlees gewoonweg oneindig. Tot dat in 1991 verboden werd, ben ik mijn aardappelen ook zelf blijven schillen - een werkje waarvoor ik zelfs om 6 uur opstond. Mijn frietketel is trouwens nog steeds de eerste die ik zelf aankocht: 43 jaar oud, maar in 1997 wel grondig gerenoveerd. Of ik zelf vaak friet eet? Elke dag dat ik open was. Zie je dat niet aan mij (lacht)? Maar geen grote hé. En een vleeseter ben ik ook niet."





Wie het haar de voorbije jaren vroeg, kreeg steevast te horen dat Paula voort zou doen tot er een overnemer was gevonden. "Met Jessica is die er nu. Het voortbestaan van 'mijn barak' is dus verzekerd, iets waar ik zéér blij om ben. Het sociaal contact met de mensen ga ik zeker missen. Drie vierde van wie hier komt, is vaste klant."





Jessica Bouchrit (25) neemt vanaf volgende week over. Ze zal de iconische naam 'Frituur Paula' wel behouden.