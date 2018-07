"Eten, bier en... winkelzak gebruikte condooms" 10 juli 2018

'Mei Plasticvrij' en andere initiatieven ter bestrijding van de afvalberg ten spijt, blijft het onvoorstelbaar wat sommige festivalgangers op het kampeerterrein achterlaten. Niet alleen honderden nog bijna ongebruikte tenten en andere kampeerbenodigdheden blijven achter, maar ook massa's voedsel, drank en kledij slingeren tussen de immense berg rotzooi. Een grote ploeg aan 'afvalverwerkers' werd daarom meteen ingeschakeld om die immense berg aan afval weg te werken. "Met een beetje geluk zijn we tegen 16 uur klaar", zeggen Katrijne en Helena, die gisteren voor Scouts Houwaart aan het werk waren.





"We voeren alles af naar het festivalcontainerpark. Na onze manuele ruiming, volgt er nog een machinale. Wat we zoal allemaal tegenkomen? Matrassen, handdoeken, schoenen, maar vooral zeer veel voedsel, nog volle pakken bier... en natuurlijk ook de restanten van al dat bier, in al haar mogelijke vormen. Het gekste was toch die aardig volle winkelzak met gebruikte condooms... Die groep moet zéér actief zijn geweest. Tuurlijk doen we dit werk graag. Onze jeugdvereniging verdient een centje, en zelf konden we eens vrijaf dagelijks gratis naar het festival. De campingsfeer was bovendien voortreffelijk, én wij mogen hier met zo'n strandbuggy met aanhangwagen rijden. Wat wil je nog meer? (lach)."