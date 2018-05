(Drukkere) festivalzomer in aantocht 26 mei 2018

02u52 0

Als dit beeld langs de Haachtsesteenweg in Werchter verschijnt, dan weet u dat het festivalseizoen er aankomt. Live Nation is afgelopen week op het Festival Park Werchter met de jaarlijkse opbouw begonnen. Onder meer het plaatselijke Stageco is al druk in de weer met het optrekken van 's lands meest bekende podium. Het wordt dit jaar met zeven festivaldagen trouwens een iets drukke Werchterse festivalzomer dan gewoonlijk. De aftrap is voor Werchter Boutique op zaterdag 16 juni. Na het avondconcert van Ed Sheeran op zondag 1 juli is het van 5 tot 8 juli aan Rock Werchter. TW Classic met als hoofdact Editors mag op zaterdag 14 juli het Werchterse festivalseizoen afsluiten. (SPK)