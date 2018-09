"Dit fenomeen moet stoppen" BURGEMEESTER WIL MAATREGELEN OM TRANSMIGRANTENPROBLEEM IN TE DIJKEN SVEN PONSAERTS

05 september 2018

02u24 0 Rotselaar Ook onze regio kent sinds enkele weken opnieuw een opflakkering van het aantal transmigranten dat via snelwegparkings in een vrachtwagen richting Engeland probeert te geraken. Onder meer aan de snelwegparking in Wezemaal (Rotselaar) komen er enkele maatregelen.

"Sinds ongeveer een maand zien we duidelijk opnieuw een opflakkering van het aantal transmigranten", zegt burgemeester Dirk Claes (CD&V). "Na de laatste avondtrein trekken ze in het donker in groepjes tot 15 man groot via het station van Wezemaal, langs de flanken of over de Wijngaardberg naar de snelwegparking van de E314. In afwachting van de perfecte vrachtwagen houden ze zich schuil in de bosjes aan de snelwegparking, of in de koten aan de fruitgaarden. Onze Technische Dienst, die uit de schuiloorden geregeld het afval verwijdert, trof vorig week in zo'n barak nog zes man aan. En al wie niet op een vrachtwagen geraakte, maakt 's ochtends vroeg de verplaatsing in de tegenovergestelde richting, opnieuw naar Leuven of Brussel."





Volgens Claes poogt naar schatting minstens een 30-tal transmigranten op die manier wekelijks via Wezemaal in Engeland te geraken. "De jongste 12 maanden pakte onze lokale politie er 44 op - slechts een fractie natuurlijk van het aantal dat hier passeert." Echt grote problemen of overlast gaf dat volgens de Rotselaarse burgemeester nog niet. "Onze inwoners zijn er ondertussen ook al aan gewend, en bellen zelfs de politie niet meer. Toch moet het fenomeen van mensensmokkel stoppen."





Claes dringt bij de minister aan op een snelle vernieuwing van de lamentabele en op verschillende plaatsen doorgeknipte omheining rondom het parkeerterrein langs de E314. "Volgens het kabinet Weyts loopt de aanbesteding voor een nieuw, stevig hekwerk. Het zal echter nog een zestal maand duren eer dat ook kan worden geplaatst. Ondertussen zal er wel regelmatig worden gesnoeid, en komen er al extra camera's. Op de uitrol van het drie jaar geleden aangekondigde 'parkeerplan', met een afgescheiden en zwaarder beveiligde zone voor het langparkeren, is het nog wel enkele jaren wachten."





Parking sluiten

De Vlaams-Brabantse burgemeesters vroeg en kreeg ook meer gecoördineerde acties van de federale politie op de parking zelf. "De federale politie zegde toe deze in samenwerking met de lokale politie opnieuw te zullen opzetten. Voor een voortdurende ondersteuning van onze lokale politie zijn er volgens het kabinet Jambon echter niet voldoende manschappen, evenmin bij de Spoorwegpolitie. Om de smokkelaars te stoppen, is ook gerechtelijk onderzoek nodig", meent Claes.





Wordt het fenomeen echt té erg, dan overweegt Claes een sluiting van 'zijn' snelwegparking richting Leuven. "Als burgemeester heb ik die beslissingsbevoegdheid. Een parking met een dergelijk groot tankstation sluit je echter niet zomaar - de snelweggebruikers moeten immers ook tanken, en het toilet kunnen gebruiken."