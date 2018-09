'De Kameleon' bouwt letterlijk aan nieuwe kleuterschool 04 september 2018

02u33 0 Rotselaar De eerste schooldag van gisteren was voor gemeentelijke basisschool 'De Kameleon' uit Werchter (Rotselaar) meteen ook de start van een groots nieuwbouwproject. Binnen precies één jaar moet een nieuwe kleuterschool naast de huidige lagere school in gebruik worden genomen.

"De nieuwe school zal plaats bieden aan 150 kleuters", weet schepen van Onderwijs Dirk Jacobs (CD&V). "Het complex wordt meer dan 1.000 m² groot, en bestaat uit zes ruime klaslokalen met eigen berging, sanitair én een slaapklas. Centraal komt er een eetzaal met keuken en een grote speelruimte. Naast De Kameleon zal ook de buitenschoolse opvang Stekelbees er gebruik van kunnen maken." Het gemeentebestuur stak samen met het leerkrachtenteam gisterochtend de symbolische 'eerste schop' in de grond. De 160 leerlingen, een honderdtal kleutertjes en heel wat ouders beleefden het feestelijke moment vanop de eerste rij. "Zowel ouders, leerkrachten als kinderen zijn enorm blij met de aankomende nieuwbouw", zegt directrice Siegrid Vrijsen. "Want kwalitatief onderwijs hoort thuis in een modern schoolgebouw. Ons jaarthema wordt trouwens 'Bouwen aan een keitoffe kleuterschool'." De gemeente en Vlaamse overheid investeren samen meer dan 2,6 miljoen euro in het nieuwbouwproject. Momenteel worden eveneens vernieuwingswerken in de aangrenzende lagere school uitgevoerd, goed voor een bijkomende investering van 290.000 euro. Wat er met de site van de huidige kleuterschool van Werchter zal gebeuren, moet een volgend gemeentebestuur nog beslissen. Wellicht komt er een woonproject. (SPK)