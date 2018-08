"Atleten moeten comfortabel aan start kunnen verschijnen" De familiezaak die onze sporters in de juiste outfit steekt SVEN PONSAERTS

18 augustus 2018

02u22 0 Rotselaar Dat atleten als Nafi Thiam, de broers Borlée en Koen Naert vorige week op het EK konden schitteren, is misschien ook wel een héél klein beetje te danken aan Vermarc Sport uit Wezemaal. De familiezaak, die 41 jaar geleden opgericht werd door wielerlegende Frans Verbeeck, stak immers ook hier de hele Belgische atletiekdelegatie in de perfecte outfit.

In 1977 deed Frans Verbeeck (77), na zijn carrière als profrenner, een boude uitspraak: 'We gaan 's werelds beste wielerkledij ontwikkelen'. Ruim veertig jaar later is er geen Tom Boonen, Philippe Gilbert, Sven Nys of zelfs maar een Vlaamse wielertoerist die nog niet in een truitje van Vermarc Sport reed. Maar vorige week schitterden ook onze Belgische atleten met het logo van de Wezemaalse zaak op de borst. En dan mag er toch echt wel een gesprek met zaakvoerder Marc Verbeeck (53) volgen.





Vermarc in de atletiek, terwijl de koers toch jullie DNA bepaalt?

"(knikt) Pa is zijn hele loopbaan coureur geweest en zelf heb ik drie jaar als prof gekoerst. Het is dan ook een wereld die we erg goed kennen. Topploegen als Quick-Step Floors en Lotto Soudal zijn al vele jaren onze belangrijke uithangborden. Atletiek kwam er bijna twintig jaar geleden eerder toevallig bij. Beta Betekom, waar mijn dochter Tatjana toen actief was, fusioneerde met DAC Diest en Hera Wespelaar tot het nieuwe ROBA. En die atletiekclub had een eigen outfit nodig. Kort daarop kon de vaste leverancier van atletiekclub DCLA Leuven geen nabestelling leveren, en zo is de bal helemaal aan het rollen gegaan. Sinds achttien jaar zijn we nu de vaste kledingsponsor van de nationale atletiekploeg. Al bij 'ons' eerste WK werd veldloper Mohammed Mourhit in Oostende wereldkampioen in ons shirt. Een betere lancering konden we ons niet wensen. Sindsdien gaat hier voor elk EK, WK of - sinds Rio - Olympische Spelen per atleet een gepersonaliseerd pakketje de deur uit: shirts, topjes, bermuda's, shorts, kniebroeken,.... Tot trainingsoutfits en vrijetijdspolo's toe."





Hebben jullie contact met de sporters die jullie kledij dragen?

"Ja, we proberen de atleten zoveel mogelijk te betrekken. Zo kwam marathonloper en kersvers Europees kampioen Koen Naert in de aanloop naar de Olympische Spelen in Rio langs om de gebruikte stoffen te controleren, én om te voelen of de modellen hem wel goed om het lijf zaten. Speciaal op zijn vraag hebben we amper tien dagen voor dit EK ook nog een wit loophemdje gemaakt. De standaard outfit is immers zwart, maar dat zou in volle zon tijdens een marathon te warm geworden zijn. En voor een sympathieke man als Koen doen we ook graag wat meer. De sprintpakken die de Borlées droegen, zijn dan weer gebaseerd op het aerodynamisch tijdritpak uit ons wielergamma. En daar ging heel wat overleg met vader Borlée aan vooraf. Hij is veeleisend voor zijn atleten, en we vinden het dan ook maar normaal dat hij dat ook voor het materiaal is."





Vermarc mag dus een klein deeltje van dit succes opstrijken?

"Het is en blijft natuurlijk de atleet die de prestatie levert. Maar een sprintpak als dat van de Borlées kan wel enkele honderdsten tijdswinst opleveren - mogelijk het verschil tussen goud en zilver. We weten dat een meerkampster als Nafi voor de loop- en springnummers liefst een outfit draagt die zo nauw mogelijk aansluit, met zo min mogelijk stof. Haar topje en broekje zijn dan ook minuscuul, en vervaardigt uit uiterst rekbare stof. Overigens: als een marathonloper als Koen Naert zich beter in zijn vel voelt wanneer hij in zijn witte 'singlet' aan de start verschijnt, dan zal hij ook beter presteren. Het is voornamelijk onze taak om de sporter zich comfortabel te laten voelen in zijn of haar outfit. Koen heeft ons trouwens nog uitgebreid bedankt voor zijn witte shirt."





Vermarc zit aan de derde generatie. Een familiezaak met internationale uitstraling.

"Ondertussen telt het bedrijf zo'n dertig werknemers en behoren we in de verkoop van fietskledij bij de zes à zeven grootste spelers wereldwijd. Jaarlijks gaan hier zo'n zestigduizend stuks kleding de deur uit. Dochter Tatjana (27) draait al enkele jaren mee als mijn rechterhand. Zij onderhoudt als voormalige atlete voornamelijk ook de contacten met de atletiekwereld. Zoon Sven (20), renner bij de beloften van StageCo Aarschot, houdt zich vooral met de webshop bezig. En ook mijn vader, die tegenover de zaak woont, blijft nog graag van alles op de hoogte. Maar ook mijn vrouw Hilde en moeder Angèle draaien hier mee."





Als sponsor moeten jullie wel tevreden zijn met de recente Belgische topprestaties?

"Een medaillewinnaar met ons logo op de borst zien glunderen, dáár lever je al die sponsor-inspanningen uiteindelijk voor. Vanzelfsprekend levert het ons ook nog eens extra naamsbekendheid op. Vooral recreatieve marathonlopers willen nu de officiële outfit van Koen Naert. Anders dan met de koers, zijn we in de atletiek slechts een tweetal weken per jaar 'in beeld'. Deze unieke Belgische prestaties zijn dan ook voor ons zeker mooi meegenomen."





Tot slot: welke sporter zou je graag ooit nog eens in een Vermarc-outfit zien?

"Peter Sagan. Wat een charisma dat die man heeft. Met Tom Boonen zijn we ook altijd héél blij geweest. Ikzelf heb het altijd al wel voor de iets meer opvallende renners gehad. Dichter bij huis behoren ook Sven Nys en Niels Albert tot die categorie - mannen met wie het nog altijd goed klikt. Sven zijn we na diens carrière trouwens gewoon gevolgd, van Crelan naar Telenet Fidea."