Zusters Franciscanessen zijn nu officieel ereburger Tom Vierendeels

25 december 2018

De Zusters Franciscanessen zijn voortaan ereburgers van de gemeente Roosdaal. Een erkenning voor de energie die ze in de uitbouw van het bijzonder onderwijs in ons land staken.

Op 20 december stemde de gemeenteraad in om de titel van ereburger toe te kennen aan de Strijtemse kloostercongregatie, die mee aan de wieg stond van het buitengewoon onderwijs in ons land. Aanvankelijk had de congregatie, die in 1839 opgericht werd, een pensionaat. Dat werd in 1928 opgeheven, waarna in 1930 overgeschakeld werd naar buitengewoon onderwijs. Kinderen met een beperking konden zo onderwijs genieten en begeleiding krijgen in Strijtem.

In 1948 werd het klooster van de zusters van de Visitatie aangekocht in Lennik, en in 1950 volgde — als eerste in België — een tehuis voor meerderjarige gehandicapten. Volgens burgemeester Christine Hemerijckx (CD&V) waren de zusters dan ook een voorbeeld voor vele Vlaamse instellingen.

Op Kerstdag zakte een delegatie van het schepencollege af naar het klooster om de zusters te huldigen. Daar werd een gedicht voorgelezen, waarna burgemeester Hemerijckx met gitaar een liedje bracht. “Iedereen weet nu dat we ereburgers zijn en we willen nu gewoon opnieuw rustig verder leven”, klinkt het bescheiden bij zuster Myriam. “We willen iedereen bedanken voor wat ons te beurt valt.” Zuster Myriam bracht vervolgens een toast uit op het geluk en een goede gezondheid voor alle Roosdaalnaren.