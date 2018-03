Zonneschlager start ticketverkoop 15 maart 2018

Vzw Zonnestraal heeft de ticketverkoop voor hun festival Zonneschlager gestart. Op vrijdag 7 september komen onder meer Willy Sommers, Lindsay, Sam Gooris en Nicky Jones naar de weide aan Het Koetshuis in Strijtem.





Met het evenement wil zorginstelling Zonnelied geld inzamelen voor nieuwe projecten, zoals de uitbouw van een nieuwe campus in Eizeringen. Daarnaast dient het ingezamelde geld ook voor de ondersteuning van hun huidige centra. Tickets kosten 15 euro in voorverkoop en 20 euro aan de kassa. Bedrijven kunnen ook nog altijd het evenement sponsoren. Ook zijn er verschillende VIP-arrangementen beschikbaar.





Info en tickets zijn verkrijgbaar op www.zonneschlager.be.





