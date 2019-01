WZC Onze-Lieve-Vrouw onthult gerenoveerde keuken Michiel Elinckx

15u55 0 Roosdaal Woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw heeft zijn gerenoveerde keuken voorgesteld aan de buitenwereld. Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) bekroonde de keuken al met een Smiley-label.

Vorig jaar startten de werken aan de nieuwe keuken. De ruimte was al sinds de opening in 1992 niet meer vernieuwd. “Hierdoor voldeed de keuken niet meer aan de eisen van het FAVV”, zegt Toon Van Melkebeek, voorzitter van de raad van bestuur. “Vorig beslisten we om de keuken volledig te renoveren. In totaal investeerden we maar liefst 600.000 euro. Iedere dag moeten we maaltijden bereiden voor 150 bewoners. Dat is niet niks, waardoor een investering zéker noodzakelijk was.” Tijdens een periode van zes maanden verhuisde het keukenpersoneel naar een enkele containers, waar ze tijdelijk de maaltijden maakten. In uiterst moeilijke omstandigheden stond het keukenpersoneel iedere dag paraat. “Soms waren er vriestemperaturen, in de zomer hadden we een hittegolf. Toch heeft niemand ooit geklaagd over de omstandigheden. Daarom willen we het personeel ook in de bloemetjes zetten. Zij zetten hun voor de volle 100 procent in - zonder morren of klagen.”

Smiley-label

Vanmiddag kregen alle personeelsleden een attentie van de directie. Daarnaast kwam het rusthuis nog met goed nieuws: het FAVV reikte een opnieuw een Smiley-label uit aan het rusthuis. “Dat wil zeggen dat onze keuken aan de maximale eisen voldoet”, aldus Van Melkebeek. “Slechts weinigen krijgen zo’n Smiley-label. Vaak zijn het sterrenrestaurants die bekroond worden, nu zijn wij het.”