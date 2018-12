Worden de Zusters Franciscanessen binnenkort ereburgers? Gemeenteraad beslist op 20 december over ereburgerschap Michiel Elinckx

14 december 2018

17u49 0 Roosdaal Tijdens de gemeenteraad van 20 december wordt de goedkeuring voorgelegd voor het ereburgerschap van de kloostergemeenschap van de Zuster Franciscanessen. De zusterorde wordt geroemd voor hun inspanningen voor de uitbouw van het buitengewoon onderwijs in Roosdaal en Vlaanderen.

De Zusters Franciscanessen worden beschouwd als een van de grondleggers van het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen. Sinds 1840 wijdden de zusters hun leven aan de uitbouw het onderwijs. Ook lagen de Zusters van Liefde aan de basis van de opbouw van het MPC Sint-Franciscus. Om de zusterorde te eren, dienden twaalf mensen een aanvraag in voor ereburgerschap. “Deze eretitel moet een bekroning worden van hun lange inzet met uitzonderlijke verdiensten”, zegt burgemeester Christine Hemerijckx (CD&V). “De zusters namen de trekkersrol op zich voor de uitbouw van buitengewoon onderwijs. Zij onderhandelden met de toenmalige Ministers van Onderwijs en bouwde hun visie uit in Roosdaal. Hierdoor waren de zusters een voorbeeld voor vele Vlaamse instellingen.” Volgens burgemeester Hemerijckx ontstond de kiem van het idee op een verjaardagsfeest van een van de zusters. “Toen iedereen daar bij elkaar was, vonden de bezoekers dat de zusters Roosdaalse ereburgers moesten worden. De aanvraag voor burgerschap kan via verschillende manieren. Als meer dan 10 burgers een officiële aanvraag indienen, kan de gemeenteraad erover stemmen.” Dat de gemeenteraad zijn goedkeuring zal geven, leidt geen twijfel. Als de zusters ereburgers worden, komen ze in een rijtje met onder meer voetballer Franky Van der Elst en dichters Hubert Van Herreweghen en Bert Decorte. Zij zijn de eerste vrouwen en de eerste geestelijken die het ereburgerschap in Roosdaal verkrijgen.

Andere orde dan Gouden Schoen

Een van de aanvragers was Walter Evenepoel, onder meer gekend als lid van Erfgoed Rausa. Evenepoel was aanwezig op de viering van de honderdste verjaardag van zuster Aleydis. “Zij is een van de slimste mensen die ik ooit gesproken heb”, vertelt Evenepoel. “Het is een uitzonderlijke vrouw. Ondanks haar leeftijd is ze nog mee met haar tijd. Vroeger heeft ze gediscussieerd op het hoogste niveau van de Vlaamse ministeries. Altijd met maar een doel: de promotie van buitengewoon onderwijs in Vlaanderen. MPC Sint-Franciscus is daarvan het beste voorbeeld.” Oorspronkelijk was het plan om enkel zuster Aleydis tot ereburger te benoemen. Maar daar stak ze zelf een stokje voor. “Ze is als zuster enorm bescheiden. Zuster Aleydis vond dat ze dit niet alleen gedaan had, maar met alle andere zusters. Daarom verdient iedere zuster het ereburgerschap. Zo’n gebaar bewijst van een uitzonderlijke klasse. Dat de zusters ereburgers worden, is de ultieme erkenning voor een ongelooflijke inzet. Ik heb niets tegen de immer sympathieke Franky Van der Elst, maar dit is natuurlijk van een andere orde. Dat zal Franky ook wel weten.” Ook historicus Hubert De Bolle was een van de drijvende krachten achter het ereburgerschap. Hij vindt de eretitel een juiste erkenning. “Niet alleen op lokaal niveau hebben ze hun rol gespeeld, ook op Vlaams niveau vormden ze het buitengewoon onderwijs. Iedere dag streden ze met passie en met een tomeloze inzet voor de goede zaak. Ze hebben een enorme verdienste voor Roosdaal én Vlaanderen.”

Als het ereburgerschap wordt goedgekeurd door de gemeenteraad, zal het schepencollege de eretitel overmaken op Kerstmis. Gezien de kloostergemeenschap een besloten en kleine groep is, wensen de zusters dit in alle intimiteit en beslotenheid te doen.