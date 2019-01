Wim Goossens legt burgemeesterseed af bij provinciegouverneur Michiel Elinckx

02 januari 2019

11u27 0 Roosdaal Wim Goossens is nu officieel de nieuwe burgemeester van Roosdaal. Hij legde vanmorgen de burgemeesterseed af in Leuven.

Goossens legde de eed af in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Hij deed dat in het bijzijn van negen andere Vlaams-Brabantse burgemeesters. Goossens volgt met de eed Christine Hemerijckx op als burgemeester van Roosdaal. Zijn partij CD&V haalde een absolute meerderheid binnen de gemeenteraad. Goossens is geen onbekende binnen Roosdaal. Hij was in het verleden onder meer schepen van Onderwijs en Ruimtelijke Ordening.