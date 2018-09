Werkstraf voor koper gestolen iPhone 06 september 2018

Een jongeman uit Vorst is veroordeeld tot een werkstraf van 75 uur voor het helen van een iPhone 5. Het parket had tot zijn verbijstering een celstraf van drie maanden gevorderd. De iPhone werd gestolen in de kleedkamer van een voetbalclub uit Borchtkombeek. Onderzoek wees uit dat zij hier niets mee te maken hadden, maar wel dat de twee betrokken waren bij de aankoop van het toestel. Ze kochten het voor 25 euro aan het station Brussel-West. "Ze wilden het waarschijnlijk manipuleren om er opnieuw een 'normaal' toestel van te maken", oordeelde de rechter. Een kennis van hem, die verstek gaf, kreeg drie maanden cel.





(WHW)