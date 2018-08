Werken Ninoofsesteenweg worden hervat 02 augustus 2018

Vanaf 6 augustus worden de herinrichtingswerken van de Ninoofsesteenweg heropgestart. Tot en met 13 augustus wordt een stukje van de steenweg, richting Ninove, geherasfalteerd om een knik uit het wegdek te halen. Het verkeer zal in beide richtingen over korte afstand op 1 rijstrook moeten rijden. Daarna krijgt ook een stuk van de Poelkveldstraat een nieuwe asfaltlaag. Tot en met 21 augustus is er in de Poelkveldstraat geen verkeer mogelijk. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voorziet verschillende omleidingen om in de straat te geraken. Eind augustus moeten de herinrichtingswerken volledig afgewerkt zijn.





