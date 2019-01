Werken Ninoofsesteenweg starten met drie dagen vertraging Michiel Elinckx

10 januari 2019

11u29 0 Roosdaal Door het regenweer begint het Agentschap Wegen en Verkeer pas vandaag met de werken aan de Ninoofsesteenweg.

Normaal werden de werken op maandaag 7 januari opgestart, maar daar stak het slechte weer een stokje voor. Vandaag worden de belijningen voor de werfsignalisatie aangebracht. Na het weekend gebeuren de voorbereidingen in de eerste rijstrook en een week later, vanaf maandag 21 januari, worden de ‘groutpalen’, die voor extra versteviging van het wegdek zorgen, ingebracht. Automobilisten rijden tussen 10 januari en 15 februari in beide rijrichtingen enkel op de weghelft richting Brussel. Er is dus verkeer in beide rijrichtingen mogelijk, maar AWV verwacht opnieuw vertragingen. Als alles volgens schema loopt, eindigen de werken op 15 februari.