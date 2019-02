Werken Ninoofsesteenweg duren zeker week langer Michiel Elinckx

01 februari 2019

13u42 0 Roosdaal De einddatum van de werken aan de Ninoofsesteenweg zijn een weekje opgeschoven. De einddatum ligt voorlopig op 22 februari.

Door het vriesweer werden de groutpalen die voor de versteviging van het wegdek moeten zorgen, pas een week later ingebracht. Het slechte weer zorgde ervoor dat er een week lang geen activiteit was op de werf. Hierdoor verschuift het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de einddatum naar 22 februari. Tot dan rijden automobilisten in beide rijrichtingen enkel op de weghelft richting Brussel.