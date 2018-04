Voormalig topvoetballer Gerard Desanghere overleden 20 april 2018

02u39 0 Roosdaal In het Universitair Ziekenhuis in Jette is dinsdag voormalig topvoetballer Gerard Desanghere (70) overleden aan de gevolgen van een slepende ziekte. Desanghere, die in Borchtlombeek woonde, behaalde in 1975 de landstitel met RWDM, speelde later de halve finale van de Uefa Cup en speelde ook 1 interland met de Rode Duivels.

Gerard Desanghere begon met voetballen bij RSC Anderlecht waar hij snel opklom tot het A-elftal. Op 24-leeftijd werd hij samen met Maurice Martens en Jacques Teugels naar Racing White getransfereerd, het latere RWDM. In Molenbeek beleefde hij zijn grootste successen, waaronder de kampioenstitel in 1975. Hij speelde 32 Europese wedstrijden waaronder de halve finale van de Uefa Cup in 1977 tegen Atletico Bilbao.





Desanghere was in zijn topjaren een gevreesde centrale verdediger. "Op het veld was hij echt een stoere speler, met veel fysiek vermogen en een enorme sprongkracht", vertelt toenmalig ploegmakker en leeftijdgenoot Maurice Martens. "Maar naast het veld was hij een minzaam en kalm man. Zijn overlijden treft mij diep. We zijn ooit samen overgekomen van Anderlecht. Dit is echt een groot verlies."





Uit schijnwerpers

Na RWDM verhuisde Desanghere naar tweedeklasser Aalst om uiteindelijk af te sluiten bij Denderhoutem. Na zijn voetbalcarrière was hij nog actief als trainer, onder meer bij SK Opwijk en Daring Bodegem maar hij hield zich altijd ver buiten de schijnwerpers. "Papa stond niet graag in de belangstelling", vertelt dochter Adinda. "Hij leefde een beetje teruggetrokken, op zijn eigen manier, maar bleef het voetbal wel op de voet volgen. Maar opscheppen over zijn carrière, dat deed hij nooit. Daar was hij veel te bescheiden voor."





Gerard Desanghere overleed aan de gevolgen van een slepende ziekte die pas enkele weken geleden werd vastgesteld.





De uitvaartplechtigheid is op woensdag 25 april om 10 uur in de Sint-Amanduskerk van Borchtlombeek. (WDS)