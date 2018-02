Voetgangerslichten op kruispunt Belle-Alliance 07 februari 2018

02u43 0 Roosdaal Op de Ninoofsesteenweg werd het kruispunt Belle-Alliance uitgerust met voetgangerslichten. Burgemeester Christine Hemerijckx drong daar al langer op aan.

De herinrichtingswerken op de Ninoofsesteenweg zijn intussen bijna een jaar ver. Sinds december is het zwaartepunt van de werken verschoven naar het kruispunt Belle-Alliance. Om de veiligheid voor voetgangers daar te verhogen, installeerde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) er nu verkeerslichten. "Op onze vraag", zegt burgemeester Hemerijckx. "We hadden eerder al zo'n lichten gevraagd in de omgeving van Poelk, maar we bleven op onze honger zitten. Het AWV stond weliswaar achter ons idee, en om wat druk te zetten, hebben we een aangetekende brief verstuurd. Door de pertinente vraag zijn de lichten er nu eindelijk gekomen."





Kruispunt Belle-Alliance is een drukke oversteekplaats voor pendelaars die de bus naar Brussel nemen. Het is vooral op hun vraag dat het gemeentebestuur in actie schoot. "Iedere dag nemen honderden mensen er de bus. Nu pas kunnen we gerust ademhalen. Hun veiligheid blijft primeren."





(MEN)