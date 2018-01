Vlaams geld voor fietspad Kraanstraat 02u28 0

De Vlaamse overheid trekt 38.500 euro uit voor de aanleg van een fietspad in de Kraanstraat, waar momenteel al grootschalige werken uitgevoerd worden. De verbindingsweg blijft nog tot maart afgesloten voor het verkeer, in het kader van een volledige herinrichting en de aanleg van een fietspad. De Vlaamse overheid steunt in totaal acht Vlaams-Brabantse fietspadprojecten, samen goed voor een budget van 1,2 miljoen euro. (MEN)