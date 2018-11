Villa dokter Roosens tegen de grond Michiel Elinckx

15 november 2018

14u51 0 Roosdaal De voormalige villa van dokter Roosens is niet meer. Een projectontwikkelaar kocht het kenmerkende witte gebouw op en liet het slopen. In de plaats komt een appartementsgebouw.

De villa van ere-burgemeester Albert Roosens was een gekend gebouw in Roosdaal. Al enkele jaren werd de villa met de sloop bedreigd, maar buurtbewoners hielden een stokje voor de sloop. Zij tekenden telkens beroep aan tegen de komst van een appartementsblok. Na een lange procedure kreeg de projectontwikkelaar toch groen licht om de historische villa te slopen. De voorbije weken haalden bulldozers het huis naar beneden. De projectontwikkelaar heeft ook al een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend. In de plaats van de villa komen 15 appartementen. Buurtbewoners zijn het nog altijd niet eens met die beslissing. Zij vrezen dat de appartementen invloed gaat hebben op de mobiliteit in de straat en het nabijgelegen Immaculata Maria-Instituut.