Vier mensen hebben glas te veel op 02u30 4

De lokale politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) heeft donderdagavond een verkeersactie gehouden in het kader van de BOB-campagne.





In totaal werden 335 bestuurder aan een ademtest onderworpen, waarvan er vier te veel hadden gedronken. Een persoon had zo veel gedronken dat hij zijn rijbewijs voor vijftien dagen kwijt speelde. Daarnaast werden ook boetes uitgedeeld voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, het gebruik van de GSM aan het stuur en twee chauffeurs werden betrapt op het verkeerd inrijden van een eenrichtingsstraat. Tegelijkertijd werd er ook uitvoerig gepatrouilleerd in Liedekerke, maar er werden geen verdachte zaken opgemerkt. (TVP)