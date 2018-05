Vier bestuurders blazen positief 15 mei 2018

De politie heeft zondag verkeerscontroles gehouden in Liedekerke, Affligem en Roosdaal. In totaal werden 359 bestuurders naar de kant gehaald. Eén van hen speelde zijn rijbewijs kwijt voor een periode van vijftien dagen omdat hij te veel gedronken had. Drie anderen zagen hun rijbewijs ingetrokken worden voor een periode van drie of zes uur, ook al omdat ze te diep in het glas gekeken hadden. Voorts werden er nog inbreuken vastgesteld inzake gordeldracht en het rijden met een voorlopig rijbewijs wanneer dat niet mag. (TVP)