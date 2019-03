VIDEO. Wéér brand in leegstaande ‘Villa Vogelenzang’, gelijkvloers volledig vernield Tom Vierendeels

04 maart 2019

03u14 0 Roosdaal In Villa Vogelenzang in Pamel is zondagnacht opnieuw brand uigebroken. Deze keer brandde het gelijkvloers haast volledig uit. In de zomer van 2017 werd er in de leegstaande villa al eens brand gesticht. Over de nieuwe brand is er momenteel nog geen verdere informatie.

Het vuur werd in de nacht van zondag op maandag rond middernacht opgemerkt. De brandweerzones Vlaams-Brabant West en Zuid Oost-Vlaanderen rukten met verschillende ploegen uit. Naar verluidt brandde het gelijkvloers zo goed als volledig uit. De brandweerlieden moesten ook verschillende gaten in het dak van de keuken maken omdat de vlammen zich in het plafond verspreid hadden. De brandweermannen waren een hele tijd in de weer om de vlammen te blussen. Over de oorzaak en omstandigheden van de brand is voorlopig nog geen duidelijkheid.

Brandstichting

In juli 2017 rukten de hulpdiensten al eens uit naar de leegstaande villa in de Rijstraat, het onderbroken straatje tussen de Ninoofsesteenweg in de Tenzuivenestraat. Volgens een branddeskundige die toen werd aangesteld door het parket Halle-Vilvoorde waren er maar liefst vijf brandhaarden terug te vinden. Het dossier werd uiteindelijk afgesloten en de daders konden niet geïdentificeerd worden.

Renovatieplannen

De tweede brand is nog maar eens een serieuze tegenvaller voor de familie die eigenaar is van het gebouw, want de verzekering wilde vanwege de brandstichting enkel tussenbeide komen als er een dader geïdentificeerd kon worden. De brand van anderhalf jaar geleden raakte de familie ook emotioneel enorm, gezien de vele herinneringen die ze aan het gebouw hebben. De familie had in die periode net concrete plannen om het leegstaande gebouw te renoveren. Intussen lieten de eigenaars wel alle bomen en struiken van het terrein verwijderen zodat ongewenste gasten zich niet meer konden verschuilen.

Oud-burgemeester

In september vorig jaar stond de Roosdaalse Open Monumentendag nog volledig in het teken van de villa en gaf Walter Evenepoel tekst en uitleg over de rijke geschiedenis van het gebouw. Een van de bewoners was Frans Tondeurs, die tussen 1879 en 1907 burgemeester van Pamel was.

Later meer.