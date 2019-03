VIDEO: Voor tweede keer brandstichting in ‘Villa Vogelenzang’? Volledige gelijkvloerse verdieping in de as gelegd Tom Vierendeels

04 maart 2019

03u14 0 Roosdaal De gelijkvloerse verdieping van het leegstaande Villa Vogelenzang is zondagochtend zo goed als volledig uitgebrand. De keuken, een eetkamer en een deel van de living gingen volledig in vlammen op. Over de oorzaak kan geen uitsluitsel worden gegeven, maar weer dan waarschijnlijk gaat het opnieuw om brandstichting.

Het vuur werd in de nacht van zondag op maandag rond middernacht opgemerkt. “Verschillende omwonenden belden de hulpdiensten omdat ze een rookpluim zagen”, vertelt Steven De Ridder, woordvoerder bij de politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke). De brandweerzones Vlaams-Brabant West en Zuid Oost-Vlaanderen rukten met verschillende ploegen uit en stelden bij hun aankomst vast dat het vuur al uitslaand was. De brandweerlieden gingen de vlammen te lijf en dienden ook gaten in het dak van de keuken te maken omdat de vlammen zich in het plafond verspreid hadden. Op het gelijkvloers viel er voor de brandweer zo goed als niets meer te redden.

Opschriften aangetroffen

De statige woning was al enkele jaren onbewoond en werd in juli 2017 nog getroffen door een brand, die toen wel beperkter bleef. Volgens een branddeskundige die toen werd aangesteld door het parket Halle-Vilvoorde waren er maar liefst vijf brandhaarden terug te vinden. Het dossier werd uiteindelijk afgesloten en de daders konden niet geïdentificeerd worden. Nu werd beslist om geen deskundige aan te stellen. “Het parket werd wel gecontacteerd”, weet De Ridder. “Er was geen gevaar voor schade aan omliggende gebouwen en er waren geen slachtoffers door de brand. Bovendien was de woning nog niet hersteld na de vorige brand. Onze ploegen stelden vast dat de woning vrij te betreden was langs de achterzijde. Binnen werden verschillende opschriften aangetroffen, wat er vermoedelijk op wijst dat het pand al eerder bezocht werd door onbekenden.” Dat het deze keer opnieuw om brandstichting gaat – al dan niet opzettelijk – lijkt meer dan waarschijnlijk.

Sloop van woning

Een serieuze tegenvaller voor de familie die eigenaar is van het gebouw want de verzekering wilde vanwege de brandstichting enkel tussenkomen als er een dader geïdentificeerd kon worden. De brand van anderhalf jaar geleden raakte de familie ook emotioneel enorm zwaar, gezien de vele herinneringen die ze aan het gebouw hebben. De familie had in die periode net concrete plannen om het leegstaande gebouw te renoveren. Intussen lieten de eigenaars wel alle bomen en struiken van het terrein verwijderen zodat ongewenste gasten zich niet meer konden verschuilen. Er lijkt ook sinds eind vorig jaar een openbaar onderzoek te lopen voor het slopen van de woonst. De eigenares en haar zoon waren gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

De verzekering wilde vanwege de brandstichting anderhalf jaar geleden enkel tussenkomen als er een dader geïdentificeerd kon worden. Het voorval raakte de familie toen al zwaar gezien de vele herinneringen die ze aan het huis hadden. Ze hadden in die periode ook net concrete plannen om het leegstaande gebouw te renoveren

Oud-burgemeester

In september vorig jaar stond de Roosdaalse Open Monumentendag nog volledig in het teken van de villa en gaf Walter Evenepoel tekst en uitleg over de rijke geschiedenis van het gebouw. Een van de bewoners was Frans Tondeurs, die tussen 1879 en 1907 burgemeester van Pamel was.