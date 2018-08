Verkiezingsspandoek N-VA gestolen 30 augustus 2018

Dieven zijn woensdag op klaarlichte dag aan de haal gegaan met een verkiezingsspandoek van N-VA Roosdaal. De banner hing aan een haag bij kandidaat Johan Billiet in de Knoddelstraat in Borchtlombeek. De diefstal gebeurde tussen 9 uur en 14 uur. Het spandoek hing er overigens nog maar sinds zondag. De lokale afdeling is niet te spreken over de diefstal. "Met een goede discussie is niks verkeerd, maar het ontvreemden van een eigendom vinden we niet kunnen." Voorlopig is er nog geen spoor van de daders. (TVP)