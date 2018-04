Verkeersklas Freddy telt alweer 160 leerlingen 05 april 2018

02u30 0 Roosdaal Het mag dan vakantie zijn, maar toch hebben 160 geïnteresseerden deze week de gratis verkeerslessen van oud-commissaris Freddy Sonneville gevolgd.

Bijna 74 jaar is hij intussen, maar Freddy kon je deze week elke dag aan het schoolbord vinden. Hij geeft al meer dan veertig jaar verkeerslessen aan jong en oud in de refter van het Immaculata Maria Instituut. "Sinds 1977", specifieert hij. "En ieder jaar blijven er leerlingen bijkomen. Van maandag tot en met woensdag geef ik telkens 3,5 uur les. Op donderdagochtend herhalen we de leerstof. Meteen daarna vertrekt een bus naar de examencentra in Erembodegem en Mollem."





Dit jaar moest Freddy zijn leerplan wel volledig omgooien. In juni werd het rijexamen - zowel theorie als praktijk - immers volledig vernieuwd. "Dat heeft me even wat werk bezorgd", knikt de oud-commissaris. "Maar ik ben er zeker van dat iedereen met de hulp van mijn lessen slaagt. Mijn leerlingen weten wat hen te wachten staat. Ik heb maar zelden gezien dat één van hen niet slaagde. Voor zo'n grote klas staan is soms wel vermoeiend, maar ik blijf het erg graag doen." (MEN)