Twintiger reed 141 km/uur op steenweg 03 mei 2018

De 27-jarige U. werd gedagvaard in de politierechtbank nadat hij in mei vorig jaar liefst 141 km/uur reed op de Ninoofsesteenweg in Roosdaal. Meer dan het dubbele van de toegelaten snelheid, dus. Zijn rijbewijs werd dan ook prompt voor een periode van vijftien dagen ingetrokken. Zijn advocate legde uit dat de twintiger intussen veel voorzichtiger rijdt omdat hij ook zelf geschrokken was van zijn snelheid. Hij kreeg een boete van 800 euro, deels met uitstel, en een rijverbod van veertig dagen. (BKH)