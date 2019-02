Tweedehandsbeurs van de Borchtlombeekse Gezinsbond Tom Vierendeels

13 februari 2019

18u33 0 Roosdaal De Gezinsbond van Borchtlombeek organiseert dit weekend haar traditionele tweedehandsbeurs voor kinderkledij en -uitzet.

De beurs gaat op zaterdag 16 februari door in het Ontmoetingscentrum aan het kerkplein het centrum van de Roosdaalse deelgemeente. De inkom is gratis en iedereen is welkom tussen 13 uur en 15 uur. Inschrijven om kinderspullen te verkopen is door het grote succes niet meer mogelijk. Wie meer informatie wil kan contact opnemen met de Gezinsbond-afdeling via gezinsbondblb@proximus.be.