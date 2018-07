Twee wagens van zelfde gezin in brand gestoken 06 juli 2018

02u35 0 Roosdaal Achter een woning langs de Ninoofsesteenweg zijn gisterochtend rond 2.30 uur twee voertuigen van hetzelfde gezin in vlammen opgegaan. De wagens stonden aan de achterkant van de woonst die uitgeeft op de Hofmeersstraat. Het was een buurman die het vuur opmerkte en de getroffen bewoners alarmeerde.

"Gelukkig, want anders was het vuur misschien overgeslagen naar onze woning", klinkt het bij de bewoners. "Toen we buiten kwamen stond één wagen in lichterlaaie. Bij de andere hebben we de handrem gelost en de wagen wat verder laten bollen om een overslag te vermijden. Dat bleek tevergeefs." Brandweerzones Vlaams-Brabant West en Zuid Oost-Vlaanderen konden een overslag naar de woning wel vermijden. Het gezin werd naar eigen zeggen de laatste weken al verschillende keren het slachtoffer van vandalisme. Zo werd een TV-kabel van hun schotelantenne doorgeknipt en stak er onlangs een schroef tussen de velg en de band van één van de voertuigen.





"We hebben met die man ook al discussies gehad", klinkt het. "Normaal gaat die ook rond 20 uur slapen, maar woensdagavond zagen we hem tot middernacht heen en weer door de straat wandelden. We vreesden dus al dat er iets ging gebeuren." Het parket Halle-Vilvoorde stuurde een branddeskundige ter plaatse, die kon bevestigen dat het vuur aan één van beide voertuigen werd aangestoken. De vlammen sloegen nadien over naar de andere wagen. De lokale politiezone TARL en het parket onderzoeken de zaak, maar voorlopig zou er nog niemand officieel in verdenking zijn gesteld. Niemand raakte gewond bij de brand. (TVP)