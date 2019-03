Texaco sluit tankstation in Pamel Tom Vierendeels

25 maart 2019

16u45 0 Roosdaal Arbeiders zijn volop in de weer met de afbraak van het Texaco-tankstation in Pamel. EG Group laat weten dat zij de locatie verlaten, waardoor de pompen en luifel worden afgebroken. Het gebouw zelf zou blijven staan. Wat er verder met de site zal gebeuren, is niet duidelijk.

Het Texaco-tankstation aan het kruispunt van de Omer de Vidtslaan met de Lombeekstraat was jarenlang een vaste waarde in de omgeving van de Ninoofesteenweg. Tot enkele jaren terug was er ook een kleine shop gevestigd en was er ook een autowerkplaats aanwezig. Na het stopzetten van de activiteiten daar gebruikte Besix het gebouw als ‘werfkeet’ voor de ingrijpende herinrichtingswerken van de N8.

Niet rendabel genoeg

Nu het gebouw opnieuw leeg staat, zijn arbeiders vorige week gestart met de afbraak van de pompen en luifel van het tankstation. “De huurovereenkomst liep af en we hebben beslist om die niet verder te verlengen”, zegt Koen Vroman, communicatieverantwoordelijke bij EG Group waartoe de tankstations van Texaco behoren. “Aangezien het ons terrein niet is, weten we ook niet wat er verder gaat gebeuren.” Volgens Vroman speelden verschillende factoren mee om tot de beslissing te komen. Naar verluidt zou het tankstation ook niet rendabel genoeg geweest zijn.

Wat er met het kleine terrein zal gebeuren, is niet duidelijk. “In ieder geval is er geen sloopvergunning afgeleverd”, weet burgemeester Wim Goossens (CD&V). “Het gebouw blijft dus staan. Enkel de luifel en pompen verdwijnen. Of een sanering van de grond nodig is, daar heb ik momenteel geen zicht op. Wat de eigenaar met de locatie gaat doen, weet ik ook niet.”