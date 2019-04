Straffe prestatie: Geert De Mulder rijdt Ronde van Vlaanderen uit met elliptische fiets Michiel Elinckx

07 april 2019

12u24 0 Roosdaal Geert De Mulder heeft zijn uitdaging met brio volbracht. Hij reed zaterdag de Ronde van Vlaanderen uit met een elliptische fiets.

Geert reed 232 kilometer over de Vlaamse heuvels en kasseien met een elliptische fiets, een kruising van een crosstrainer met een wegfiets. Daarvoor had hij 9 uur en 40 minuten voor nodig. Om Vlaanderens Mooiste af te leggen met de elliptische fiets, stippelde Geert sinds de winter een minutieuze voorbereiding uit. Met deze uitdaging zamelde hij geld in voor De Valier, een zorgcentrum in Liedekerke en Roosdaal.