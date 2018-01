Straatverlichting krijgt led-lampen 02u26 0

Het gemeentebestuur van Roosdaal wil op termijn de verouderde openbare verlichting vervangen door led-lampen. "Binnen tien jaar moet ons verbruik met de helft dalen", zegt schepen van Openbare Wegen Wim Goossens (CD&V). "Ook de CO2-uitstoot zal gevoelig dalen. Op die manier werkt Roosdaal mee aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen. Naast enkele grote steden zijn we de eerste kleine gemeente die zo meestapt in dit investeringsproject van netbeheerder Eandis." De openbare verlichting zal de komende jaren stelselmatig vervangen worden. Momenteel worden er al led-lampen gebruikt in de Zeven Beukenstraat.





(MEN)