Spelers FC Flora steken handen uit de mouwen voor renovatie 19 juli 2018

02u39 0 Roosdaal De spelers van voetbalclub FC Flora hebben de grote renovatiewerken van hun infrastructuur op gang getrapt. Onder meer de kantine, het dak en de kleedkamers krijgen een serieuze opknapbeurt.

Om geld in te zamelen voor de grote renovatie, richtte FC Flora een crowdfunding op. Sympathisanten konden een maand lang geld storten om de herstellingswerken te financieren. De teller stopte uiteindelijk op 4.000 euro. Daarnaast kreeg de voetbalclub nog enkele giften. "Veel oudere mensen hebben hun geld rechtstreeks op de rekening gestort", aldus voorzitter Kurt Schoonians. "Zo hebben we nog serieus wat geld extra ontvangen. Nu is het werken geblazen. Voor het dak doen we een beroep op een gespecialiseerde firma. De andere klusjes proberen we zelf te doen."





De kantine kreeg intussen al een nieuwe vloer. De komende weken krijgen ook de muren en het plafond een likje verf. Daarnaast werd ook de omheining rond het voetbalterrein herschilderd. "Het wordt een werk van lange adem. Onze spelers werken overdag. Soms is het moeilijk om nog vrije tijd te vinden. Maar iedereen doet wat hij kan. Het blijft spijtig dat de gemeente Roosdaal ons geen renteloze lening kan aanbieden. Het gemeentebestuur van Lennik bood drie sportverenigingen elk een renteloze lening aan van 50.000 euro. Waarom kan dat daar wel?" Maar de spelers blijven intussen niet bij de pakken zitten en zetten ijverig door. Voor de winter moet alles afgewerkt zijn. "Als onze infrastructuur vernieuwd is, zullen we natuurlijk een openingsfeestje geven", beloven ze. "Dat hebben al onze spelers en supporters verdiend." (MEN)