Sneukeltocht stelt 21ste editie voor: organisatie wil recordbedrag voor KOTK ophalen Michiel Elinckx

03 april 2019

13u08 3 Roosdaal Op zondag 5 mei start de 21ste editie van de Roosdaalse Sneukeltocht. De organisatie pakt, naast de gekende wandeling, uit met een volledig programma met randanimatie rond de Sneukeltocht.

De Sneukeltocht is een van de populairste wandelingen van het Pajottenland. Vorig jaar stonden 1.250 deelnemers aan de start. In totaal zamelde de organisatie 11.000 euro in voor Kom op tegen Kanker. Het concept is gekend: wandelaars krijgen op bepaalde stopplaatsen een hapje en een drankje aangeboden.

Verschillende stopplaatsen

Voor de zestiende maal zal het Proefcentrum Pamel dienst doen als vertrek- en aankomstplaats. Deelnemers hebben keuzes tussen twee afstanden: 13 en 15 kilometer. In boerderij De Hoeve van het MPC Sint-Franciscus wordt het aperitief aangeboden. Wandelaars krijgen er een glaasje cava met hapjes. Voor de allerkleinsten zal clown JoBo voor de nodige animatie zorgen. Andere stopplaatsen zijn voorzien aan het Ontmoetingscentrum in Borchtlombeek en zaal Ons Huis in Pamel. De organisatie stippelde ook een kinderwagenroute uit.

Voorinschrijvingen

Naast de wandeling zijn er optredens, onder meer van Marino Punk. Na de wandeling kan iedereen genieten van een van de Roosdaalse streekbieren. Deelnemers kunnen vrij vertrekken tussen 8.30 uur en 11.30 uur. Voorinschrijvingen lopen tot dinsdag 30 april. Inschrijven kan eveneens op de gemeentelijke website tot vrijdag 3 mei. Nadien is het nog mogelijk om zich in te schrijven tot en met zaterdag 4 mei via het gsm-nummer 0497 73 24 38. De Roosdaalse handelaars doen ook mee met de voorverkoop.

De deelnemersbedragen zijn licht gewijzigd. Volwassen betalen 16 euro, wat een verhoging is van 1 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen meewandelen voor een bedrag van 7 euro. Onder de vier jaar mag je gratis meewandelen. Daarnaast is er een speciale deelnameprijs van 10 euro voorzien voor mindervaliden.

Meer info vind je op www.roosdaal.be.